14.02.2017 / 10:52



В Мариуполе полиция запускает пилотный проект «Активный гражданин» (ФОТО)















Полиция Донецкой области модернизирует коммуникацию с гражданами, чтобы сделать взаимодействие с населением более тесным и прозрачным. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области, передает ilich.in.ua.

«Единый аналитический сервисный центр продолжает наращивать мощности. Мы постепенно подключаем к нашей интеллектуальной системе новые сервисы, которые помогут на новом уровне обеспечить безопасность людей. Сейчас разрабатывается бесплатное приложение для мобильных телефонов, его важнейшая функция - вызов наряда полиции по сигналу «sos» - заработает уже через три недели», - отметил инициатор проекта, глава Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Сервис будут поддерживать все современные мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, как ios, так и android. Скачать его в свой гаджет можно будет из магазина приложений.

Пилотный вариант проекта запускается для жителей Мариуполя, в дальнейшем удобным мобильным приложением смогут пользоваться все граждане на территории Донецкой области.

Генерал Аброськин отметил, что определяющим фактором при создании сервиса экстренного вызова полиции была помощь детям. Мобильное приложение будет активно внедряться в школах, чтобы дети чувствовали себя в безопасности.

Если вы попали в экстремальную ситуацию и вашей жизни угрожает опасность, а времени на звонок в полицию и объяснения, где вы находитесь, нет - достаточно нажать кнопку «sos» в своем телефоне. «Умная» система сама определит ваше местоположение и направит данные в полицию.

Это экстренный вызов наряда полиции. Ваши текущие координаты автоматически поступают в колл-центр полиции 102. Этот сигнал воспринимается как вызов полиции, и полицейские будут действовать так же, как вы бы сами позвонили на линию. На место срочно направляется наряд полиции.

Программой предусмотрена обратная связь. То есть человеку, который сделал вызов, придет сообщение, через сколько именно минут приедет наряд полиции.

Стоит отметить, что каждый человек, который устанавливает это приложение, должен зарегистрироваться - указать имя и фамилию, номер телефона и электронную почту.

Также, приложение имеет удобную форму для сообщения о правонарушениях. Вы выбираете тип правонарушения, добавляете по желанию фото и краткое описание. Эта информация автоматически будет передана в колл-центр 102.