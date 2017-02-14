14.02.2017 / 10:09



Мариупольским школьникам вручили ID-паспорта (ФОТО, ВИДЕО)















Школьники Мариуполя, подавшие 18 января в Мариупольском Центре предоставления административных услуг документы на цифровой паспорт, получили ID-карточки. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Вчера городской голова Вадим Бойченко вручил шести мариупольцам, достигшим 14-летнего возраста, ID-паспорта.

Он заявил, что в планах города расширить спектр услуг Центра до степени полного сервиса, касающегося выдачи документов горожанам в различных сферах. На вопрос о ближайших планах в этом направлении Вадим Бойченко отметил, что пока не будет их комментировать, но уточнил, что в финал войдет максимальное количество векторов документооборота.