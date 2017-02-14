14.02.2017 / 09:29



Маршруты движения транспорта Мариуполя будут максимально охватывать территорию города

Председатель постоянной комиссии по вопросам промышленности, транспорта и связи проехался на муниципальном автобусном маршруте № 15-А и пообщался с горожанами. Таким образом, депутат еще раз, привлек внимание к проблеме пассажирских перевозок. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

«После этой поездки я окончательно убедился, что мы идем в правильном направлении. Чтобы разгрузить маршрутные такси необходимо реанимировать муниципальный транспорт. Наша задача - увеличить количество городских автобусных и троллейбусных маршрутов и составить графики их движения максимально комфортно для людей», вЂ’ поделился Юрий Дорошенко.

Уже 15 февраля на улицы города выйдут новые автобусы №15-А и троллейбусы №15, которые будут двигаться с небольшим интервалом. Людям не придется долго стоять на остановках и толкаться в переполненных автобусах. Городской пассажирский транспорт будет составлять достойную конкуренцию частным перевозчикам.