13.02.2017 / 17:45



В Мариуполь везли собранный на нелегальных приемках металлолом (ФОТО)











Во время несения службы сотрудники полиции Донецкой области по обеспечению безопасности дорожного движения остановили автомобиль «КАМАЗ», на котором перевозилось 15 тонн лома черного металла без соответствующих документов. Об этом сообщает отдел обеспечения безопасности дорожного движения УПД полиции Донецкой области, передает ilich.in.ua.

Водитель пояснил правоохранителям, что работодатель дал ему задание проехать по селам Кураховского района, где на приемках металла собрать металлолом, и перевезти его в Мариуполь.

Выявленный факт внесен в журнал единого учета заявлений и сообщений граждан о совершенных уголовных правонарушениях и другие события.

