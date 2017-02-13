13.02.2017 / 17:11



В мариупольской Сартане установили мемориальную доску в честь Героя Украины Владимира Бойко (ФОТО)







Единственная школа мариупольской Сартаны, построенная по инициативе Владимира Бойко, сегодня собрала всех желающих на торжественное мероприятие. Теперь фасад этого учебного заведения украшает мемориальная доска в виде портрета Владимира Семеновича. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

Школа уже носит имя мариупольского металлурга, который в свое время подарил детям Сартаны и близлежащих поселков возможность комфортно получать знания, построив просторные классы и профильные кабинеты.

«Мы должны увековечить память о его добрых делах. Это был действительно "народны" директор, который помогал всем, кто к нему обращался», - подчеркнул секретарь Мариупольского городского совета Махсма.

Вклад мужа в образовательный и воспитательный процесс продолжает жена. Сегодня Клавдия Бойко пришла с подарками для учащихся. Она передала для кабинета информатики 5 современных компьютеров.