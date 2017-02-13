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13.02.2017 / 16:49
К 120-летию мариупольского меткомбината символ города одели в украинскую вышиванку (ФОТО)
К 120-летнему юбилею мариупольского металлургического комбината имени Ильича символ города Мариуполя одели в украинскую вышиванку. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.
Идею переодеть сталевара выдвинула Молодежная организации комбината имени Ильича.
Размеры полотна с узором составили 2 на 3 метра. Одевали вышиванку на 10-метровый памятник на въезде в Мариуполь с помощью автовышки.
«Мы подумали, что знаменитый мариупольский сталевар будет символично смотреться в украинской вышиванке. Наши женщины-ветераны собственными руками вышили узор, по которому затем на швейной фабрике изготовили вышиванку. Получился отличный оберег для металлургов и Мариуполя», – сказал генеральный директор ММК им. Ильича Юрий Зинченко.