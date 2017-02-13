13.02.2017 / 16:49



К 120-летию мариупольского меткомбината символ города одели в украинскую вышиванку (ФОТО)















К 120-летнему юбилею мариупольского металлургического комбината имени Ильича символ города Мариуполя одели в украинскую вышиванку. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Идею переодеть сталевара выдвинула Молодежная организации комбината имени Ильича.

Размеры полотна с узором составили 2 на 3 метра. Одевали вышиванку на 10-метровый памятник на въезде в Мариуполь с помощью автовышки.