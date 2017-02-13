13.02.2017 / 16:22



Мариупольцев приглашают принять участие в создании настольной игры по истории города (ФОТО)











В Мариупольском государственном университете состоялась презентация проекта по созданию настольной игры по истории Мариуполя, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Студенты специальности «История», доцент Светлана Арабаджи, и старший преподаватель кафедры исторических дисциплин Вячеслав Забавин стали победителями конкурса малых грантов от «Мариупольского союза молодежи» при финансовой и технической поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Далее инициативная группа планирует создать настольную историческую игру, в которую смогут играть мариупольцы от 11 до 100 лет. Игра будет освещать историю Мариуполя с конца XVIII века по сегодняшний день», - говорится в сообщении пресс-службы.

Историки обращаются с просьбой ко всем жителям города принять участие в ее создании. Для этого необходимо заполнить анкету и рассказать, какие события из жизни города являются для Вас важными. Для заполнения анкеты необходимо заполнить гугл-форму или зайти в группу «Настольная игра из истории Мариуполя» в социальных сетях Facebook или ВКонтакте.