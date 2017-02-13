13.02.2017 / 15:39



Патрульные в Мариуполе продолжают выявлять нетрезвых водителей











В эти выходные в Мариуполе увеличилось количество нетрезвых водителей - патрульные полицейские обнаружили 10 человек, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Мариуполя.

Так, сегодня ночью полицейские заметили автомобиль Daewoo Nexia, водитель которого при повороте с улицы Покрышкина на Карпинского не подал сигнал поворота. Во время общения с нарушителем, патрульные заметили у него признаки алкогольного опьянения.

Результат теста на наличие алкоголя в крови оказался положительным - 2,06 промилле, что превышает норму более чем в 10 раз.