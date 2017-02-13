13.02.2017 / 15:05



Мариупольский меткомбинат отмечает 120-летие

Генеральный директор мариупольского комбината имени Ильича Юрий Зинченко поздравил мариупольцев со 120-летием комбината.

"Сегодня комбинату имени Ильича исполнилось 120 лет! Эта значимая дата - память о достижениях многих поколений ильичевцев, праздник всего нашего многотысячного коллектива. Этот день напоминает всем нам о том, как много сил и энергии наши отцы и деды вложили в развитие родного предприятия", - об этом генеральный директор Мариупольского металлургического комбината имени Ильича Юрий Зинченко написал на своей странице в Facebook, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

Юрий Зинченко высказал пожелания добра и мира, а также пообещал горожанам вместе превозмочь все трудности и стать гораздо сильнее.