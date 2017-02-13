13.02.2017 / 14:33



Единственный в Украине ледокол Мариупольского порта провел два каравана судов по Азовскому морю

С начала ледовой кампании в Мариупольском морском порту и Азовском море были сформированы два каравана судов для ледокольной проводки, которую осуществил ледокол "Капитан Белоусов".

Об этом сообщает Центр Транспортных Стратегий со ссылкой на информацию Администрации морских портов Украины, передает ilich.in.ua.

По информации АМПУ, первый караван в составе трех судов на выход из Мариупольского морского порта в Керчь-Еникальский канал был сформирован 7 февраля. Отправившись в рейс рано утром, караван во главе с ледоколом "Капитан Белоусов" достиг точки назначения уже после полудня того же дня.