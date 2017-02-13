13.02.2017 / 13:54



В решении различных вопросов мариупольцам помогут мобильные консультационные пункты (ФОТО)







В Мариуполе на базе Центрального районного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи заработали мобильные консультационные пункты. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Как рассказала директор Центра Надежда Астанина, цель проекта – помочь в решении различных вопросов жителям из отдаленных районов и поселков города: Сартаны, Талаковки, Гнутово, Пионерского, Приморского и Виноградного.

«Для обеспечения своевременной адресной социальной, юридической, психологической и информационной помощи населению были закуплены два автомобиля. График выезда специалистов составляется каждую неделю по заявкам местных жителей в КСНы и поселковые советы. Команда специалистов также формируется в зависимости от потребностей граждан», - сказала Надежда Астанина.

По ее словам, в случае необходимости специалисты окажут помощь и на дому заявителя.

Автомобили для мобильных консультационных пунктов были приобретены при поддержке Европейского союза на сумму 715 тыс. грн. в рамках проекта «Наращивание потенциала громады Мариуполя для поддержки внутренне перемещенных лиц и местных жителей, пострадавших в результате конфликта».

График работы мобильных пунктов – с 09:00 до 16:00. На текущей неделе специалисты окажут помощь в следующих локациях:

Понедельник – Кальмиусский и Левобережный районы;

Вторник - Кальмиусский и Левобережный районы;

Среда – Кальмиусский и Центральный районы;

Четверг – Левобережный и Кальмиусский районы;