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13.02.2017 / 13:06

В Мариуполе могут открыть филиал института неотложной и восстановительной хирургии





Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко во время встречи в Киеве с врачом-нейрохирургом высшей категории, доктором медицинских наук, профессором, академиком НАМН Украины, президентом Национальной академии медицинских наук Украины Виталием Цимбалюком обсудил вопросы развития медицинского кластера в Мариуполе.

Как сообщает пресс-служба горсовета, Виталий Цимбалюк поддержал инициативы Мариуполя, подчеркнув, что город на правильном пути развития, передает ilich.in.ua.

"Я хочу предложить открыть в Мариуполе также филиал института неотложной и восстановительной хирургии им.Гусака, который ранее дислоцировался в Донецке, а теперь его специалисты работают в Киеве. Развивать образование важно, но не менее полезно заниматься наукой», - сказал он.

По его словам, город станет еще сильнее, если здесь будут работать профессора и академики.

Вадим Бойченко поддержал идею открытия филиала в Мариуполе, акцентировав, что город найдет нужные помещения и окажет всю необходимую помощь.

Профессор Цимбалюк рассказал также об идее создания клиники, которая сможет заниматься научным наставничеством для медиков в городах, в том числе и в Мариуполе, с привлечением экспертов по всем направлениям.

В завершение встречи, Виталий Цимбалюк отметил, что в скором времени намерен посетить Мариуполь вместе со светилами украинской медицины, чтобы на месте провести совещание и оценить ситуацию.

  
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К 120-летию мариупольского меткомбината символ города одели в украинскую вышиванку (ФОТО)
16:22
Мариупольцев приглашают принять участие в создании настольной игры по истории города (ФОТО)
15:39
Патрульные в Мариуполе продолжают выявлять нетрезвых водителей
15:05
Мариупольский меткомбинат отмечает 120-летие
14:33
Единственный в Украине ледокол Мариупольского порта провел два каравана судов по Азовскому морю
13:54
В решении различных вопросов мариупольцам помогут мобильные консультационные пункты (ФОТО)
13:06
В Мариуполе могут открыть филиал института неотложной и восстановительной хирургии
12:25
Для предпринимателей в ЦНАПе Мариуполя появилась новая услуга
11:39
Работодатели Мариуполя перечислили почти 100 млн грн единого взноса
10:55
В Мариуполе разоблачили нарколабораторию по производству амфетамина (ФОТО)
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17:35 Из-за блокады на Донбассе могут объявить чрезвычайное положение в энергетике, - Кабмин
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15:29 Жителям Донетчины к 85-летию области обещают 85 современных спортплощадок
14:33 Борьба с контрабандой на Донбассе не должна ставить под угрозу электро- и теплоснабжение граждан, - Гройсман
13:43 В Донецкой области через сеть АЗС реализовывали фальсифицированное топливо (ФОТО)
12:29 На Донетчине на взятке задержали военного врача (ФОТО)
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