13.02.2017 / 13:06



В Мариуполе могут открыть филиал института неотложной и восстановительной хирургии











Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко во время встречи в Киеве с врачом-нейрохирургом высшей категории, доктором медицинских наук, профессором, академиком НАМН Украины, президентом Национальной академии медицинских наук Украины Виталием Цимбалюком обсудил вопросы развития медицинского кластера в Мариуполе.

Как сообщает пресс-служба горсовета, Виталий Цимбалюк поддержал инициативы Мариуполя, подчеркнув, что город на правильном пути развития, передает ilich.in.ua.

"Я хочу предложить открыть в Мариуполе также филиал института неотложной и восстановительной хирургии им.Гусака, который ранее дислоцировался в Донецке, а теперь его специалисты работают в Киеве. Развивать образование важно, но не менее полезно заниматься наукой», - сказал он.

По его словам, город станет еще сильнее, если здесь будут работать профессора и академики.

Вадим Бойченко поддержал идею открытия филиала в Мариуполе, акцентировав, что город найдет нужные помещения и окажет всю необходимую помощь.

Профессор Цимбалюк рассказал также об идее создания клиники, которая сможет заниматься научным наставничеством для медиков в городах, в том числе и в Мариуполе, с привлечением экспертов по всем направлениям.