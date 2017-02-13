13.02.2017 / 11:39



Работодатели Мариуполя перечислили почти 100 млн грн единого взноса

С начала 2017 года работодатели Донецкой области перечислили 396 млн гривен единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Как сообщает Главное управление ГФС в Донецкой области, в разрезе органов фискальной службы области в поступлениях единого взноса первенство занимает Мариупольская ОГНИ с результатом 98 млн гривен, передает ilich.in.ua.

Второе место занимает Славянская ОГНИ с поступлением единого взноса 94 млн гривен. Третью ступень за уплатой единого взноса между собой поделили Красноармейска и Артемовска ОГНИ с поступлением в 50 и 47 млн гривен соответственно.