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13.02.2017 / 10:55

В Мариуполе разоблачили нарколабораторию по производству амфетамина (ФОТО)





Прокуратура Донецкой области совместно со следователями а также сотрудниками Департамента противодействия наркопреступности ГУ НП В Донецкой области, в Мариуполе в частных домовладениях обнаружили две лаборатории по изготовлению амфетамина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает ilich.in.ua.

В ходе оперативных мероприятий задержали 21-летнего жителя Мариуполя, который занимался изготовлением и сбытом особо опасного психотропного вещества.

Во время санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли принадлежности с ингредиентами, с помощью которых изготавливался амфетамин, а также изъято готовое вещество.

Наркотические и психотропные вещества, а также оборудование для изготовления амфетамина направлено для проведения соответствующих экспертиз экспертно-криминалистического центра.

На «черном рынке» свою продукцию мужчина сбывал по 500-600 гривен за грамм амфетамина. В среднем, за месяц производилось примерно 500 граммов опасного наркотика.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Мужчина задержан, по ходатайству прокуратуры суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное следствие продолжается.

  
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17:45
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17:11
В мариупольской Сартане установили мемориальную доску в честь Героя Украины Владимира Бойко (ФОТО)
16:49
К 120-летию мариупольского меткомбината символ города одели в украинскую вышиванку (ФОТО)
16:22
Мариупольцев приглашают принять участие в создании настольной игры по истории города (ФОТО)
15:39
Патрульные в Мариуполе продолжают выявлять нетрезвых водителей
15:05
Мариупольский меткомбинат отмечает 120-летие
14:33
Единственный в Украине ледокол Мариупольского порта провел два каравана судов по Азовскому морю
13:54
В решении различных вопросов мариупольцам помогут мобильные консультационные пункты (ФОТО)
13:06
В Мариуполе могут открыть филиал института неотложной и восстановительной хирургии
12:25
Для предпринимателей в ЦНАПе Мариуполя появилась новая услуга
11:39
Работодатели Мариуполя перечислили почти 100 млн грн единого взноса
10:55
В Мариуполе разоблачили нарколабораторию по производству амфетамина (ФОТО)
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13.02.2017
17:35 Из-за блокады на Донбассе могут объявить чрезвычайное положение в энергетике, - Кабмин
16:20 Через КПВВ на Донетчине пытались перевезти 550 тысяч российских рублей, гривны, банковские карты и монеты
15:29 Жителям Донетчины к 85-летию области обещают 85 современных спортплощадок
14:33 Борьба с контрабандой на Донбассе не должна ставить под угрозу электро- и теплоснабжение граждан, - Гройсман
13:43 В Донецкой области через сеть АЗС реализовывали фальсифицированное топливо (ФОТО)
12:29 На Донетчине на взятке задержали военного врача (ФОТО)
11:31 В Авдеевку возвращаются жители, из-за отсутствия обращений спасатели свернули пункт жизнеобеспечения (ВИДЕО)
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