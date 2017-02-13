13.02.2017 / 10:55



В Мариуполе разоблачили нарколабораторию по производству амфетамина (ФОТО)











Прокуратура Донецкой области совместно со следователями а также сотрудниками Департамента противодействия наркопреступности ГУ НП В Донецкой области, в Мариуполе в частных домовладениях обнаружили две лаборатории по изготовлению амфетамина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает ilich.in.ua.



В ходе оперативных мероприятий задержали 21-летнего жителя Мариуполя, который занимался изготовлением и сбытом особо опасного психотропного вещества.

Во время санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли принадлежности с ингредиентами, с помощью которых изготавливался амфетамин, а также изъято готовое вещество.

Наркотические и психотропные вещества, а также оборудование для изготовления амфетамина направлено для проведения соответствующих экспертиз экспертно-криминалистического центра.

На «черном рынке» свою продукцию мужчина сбывал по 500-600 гривен за грамм амфетамина. В среднем, за месяц производилось примерно 500 граммов опасного наркотика.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Мужчина задержан, по ходатайству прокуратуры суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.