13.02.2017 / 10:16



Проект мариупольской школьницы признан лучшим исследованием юных ученых в области психологии (ФОТО)











Министерство образования и науки Украины совместно с Национальным эколого-натуралистическим центром ученической молодежи провели один из крупнейших конкурсов для талантливых учеников – Всеукраинский конкурс Intel Эко-Украина 2017. Свои научные проекты представили и мариупольские ученики. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, передает ilich.in.ua.

В категории «Науки о человеке» Донецкую область представляли ученики 10-б класса Мариупольского УВК «Лицей-школа №14» - Анна Яровая и Анастасия Лапаева. Научные проекты девушек по психологии «Исследование ценностных ориентаций старших подростков» и «Влияние гендерного фактора на структуру агрессии старших подростков» – были высоко отмечены членами жюри и вызвали живой интерес у всех участников конкурса.