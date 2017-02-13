13.02.2017 / 09:36



Ректоры мариупольских вузов поддержали разблокирование железнодорожных путей на Донбассе (ВИДЕО)

Ректоры мариупольских университетов Вячеслав Волошин и Константин Балабанов поддержали разблокирование железнодорожных путей в Донецкой области и выразили доверие к руководителю областной полиции Вячеславу Аброськину. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Так, ректор Приазовского государственного технического университета Вячеслав Волошин назвал блокирование подрывом государственности.

«Вячеслав Аброськин – профессионал. К сожалению, так сложилось в истории Украины, что у нас мало профессионалов среди полицейских. Ведь мы создали новую национальную полицию... Процедура блокирования, мягко говоря, нерациональная, а, если серьезно, она антигосударственная. У нас не хватает государственности в стране, и мы должны бороться за все ее проявления. Если я вижу, как люди препятствуют продвижению угля на ТЭС, то я положительно к этому относиться не могу», - заявил Вячеслав Волошин.

По словам профессора, с приходом генерала Вячеслава Аброськина в 2014 году возросло сотрудничество ПГТУ с полицией, к реализации социальных и научных проектов стали привлекаться студенты.

«Мы знаем, что существует контрабанда, но этим должны заниматься правовые органы. Уважаемый господин Семенченко, заставьте прокуратуру и другие соответствующие органы расследовать вопросы контрабанды в законном поле. Просто перекрывать дорогу – это антигосударственно», - обратился к народному депутату Семену Семенченко ректор ПГТУ.

Ректор Мариупольского государственного университета Константин Балабанов заявил, что главной заслугой Вячеслава Аброськина считает возвращение доверия к полиции.

«Все в государстве должно осуществляться на основе закона и только компетентными государственными органами. Вячеслав Васильевич в очень сложное время возглавил полицию Донецкой области. Но благодаря профессионализму и работоспособности он практически с нуля создал новую полицию. Вячеслав Васильевич внес вклад в разработку закона, который позволяет детям с линии разграничения поступать в украинские университеты на бюджетные места. Его очень любят дети и студенты», - подчеркнул ректор МГУ.