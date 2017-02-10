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Главная / Лента новостей / Рост ж/д тарифов на перевозку грузов ударит по металлургам и Мариуполю - Бойченко

10.02.2017 / 17:55

Рост ж/д тарифов на перевозку грузов ударит по металлургам и Мариуполю - Бойченко

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил что рост тарифов на грузовые ж/д перевозки приведет к потере государством почти 150 млн долларов выручки из-за снижения объемов работы металлургических комбинатов города. Так он оценил последствия роста тарифов на грузовые железнодорожные перевозки, о которых объявило Министерство инфраструктуры, разместив соответствующий проект указа на своем сайте. Об этом, со ссылкой на канал 112 Украина, сообщает  MRPL.CITY, передает ilich.in.ua

«Если говорить сухими цифрами, для мариупольских металлургов рост тарифов означает потерю 10% заказов, а для государства почти 150 млн долларов выручки, с которых могли бы уплачиваться налоги... Сегодня налоги меткомбинатов – это четверть бюджета Мариуполя. Сильно ли потери металлургов ударят по Мариуполю? Ответ очевиден – сильно", - заявил мэр города.

В свою очередь городской голова Кривого Рога Юрий Вилкул добавил, что рост тарифов на грузовые ж/д перевозки приведет к потере рабочих мест на горнодобывающих предприятиях города, которая оставит десятки тысяч людей без средств к существованию. Он также отмечает, что за последние два года грузовые ж/д тарифы уже  выросли на 50%, однако это не привело к улучшению работы "Укрзализныци", а лишь привело к уменьшению грузопотока.

Градоначальники Мариуполя и Кривого Рога призвали отозвать проект приказа о повышении грузовых ж/д тарифов. К ним же присоединились и бизнес-ассоциации, профсоюзные организации, а также руководители предприятий, представляющих 90% грузоотправителей "Укрзализныци".

  
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16:39
Мариупольцев приглашают на матчи Чемпионата Украины по баскетболу среди мужских команд
16:05
В Мариуполь прибыла 292-я автоколонна Гуманитарного штаба с помощью
15:38
Мариупольцы смогут ездить в Турцию по внутренним паспортам
15:05
Благодаря ProZorro Мариуполь сэкономил более 100 млн гривен
14:18
Ватерпольный клуб «Мариуполь» завоевал путевку в Суперлигу чемпионата Украины
13:38
В Мариуполе изъяли и обезвредили артиллерийский снаряд и гранату
12:51
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13:37 Президент США продемонстрировал хорошую осведомленность о ситуации на Донбассе
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