10.02.2017 / 17:43



Мариуполь перенимает лучшие практики в медицине как Украины, так и Европы, - мэр

Для медиков Мариуполя планируют закупать больше современного оборудования и уделять особое внимание развитию кардиохирургии. О стратегии развития городской медицины мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал в Киеве на встрече с замминистром здравоохранения Александром Линчевским. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Городской голова подчеркнул, что Мариуполь сейчас перенимает лучшие практики в медицине как Украины, так и Европы. Также планируется закупка современного ангиографа.

«Мы готовы приглашать звезд системы охраны здоровья, чтобы в Мариуполе медицина сердца вышла на качественно новый уровень. К сожалению, на данный момент у нас такой возможности нет, но уже в этом году мы планируем открыть на базе БСМП отделение ургентной кардиохирургии», - сказал мэр.

В Мариуполе будут менять фронт-офис больниц. Так, планируется внедрить электронную очередь на запись к врачу, что позволит избавить горожан от долгих очередей.