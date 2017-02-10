10.02.2017 / 17:23



Вагнер, Чайковский, Прокофьев и Григ - Мариупольский духовой оркестр подарит жителям два праздника







Мариупольский духовой оркестр подарит жителям города два праздника. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua. Об этом в соцсети на своей странице сообщил руководитель коллектива Василий Шерпа. В воскресенье, 12 февраля в 15:00 муниципальный оркестр в ДК «Молодёжный» покажет концертную программу, посвящённую всем влюблённым нашего города. А 19 февраля в ГДК «Левобережный» в 17 часов музыканты исполнят в современной обработке произведения Вагнера, Чайковского, Прокофьева и Грига в программе «Классика в современных ритмах». Вход на концерты свободный.