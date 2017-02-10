|
10.02.2017 / 17:23
Вагнер, Чайковский, Прокофьев и Григ - Мариупольский духовой оркестр подарит жителям два праздника
Мариупольский духовой оркестр подарит жителям города два праздника. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.
Об этом в соцсети на своей странице сообщил руководитель коллектива Василий Шерпа.
В воскресенье, 12 февраля в 15:00 муниципальный оркестр в ДК «Молодёжный» покажет концертную программу, посвящённую всем влюблённым нашего города.
А 19 февраля в ГДК «Левобережный» в 17 часов музыканты исполнят в современной обработке произведения Вагнера, Чайковского, Прокофьева и Грига в программе «Классика в современных ритмах».
Вход на концерты свободный.