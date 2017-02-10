10.02.2017 / 17:05



Президент обсудил открытие кафедры греческого языка в Мариуполе с премьер-министром Греции

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Греции Алексис Ципрас в ходе встречи обсудили возможность открытия в вузах Украины кафедр греческого языка, в том числе в университете Мариуполя, передает ilich.in.ua со ссылкой на телеканал "112 Украина".