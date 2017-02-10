10.02.2017 / 16:05



В Мариуполь прибыла 292-я автоколонна Гуманитарного штаба с помощью

Сегодня, 10 февраля, в Мариуполь прибыла 292-я автоколонна Гуманитарного штаба Рината Ахметова с продуктами для жителей «серой зоны» и населенных пунктов на линии огня. Об этом сообщает пресс-служба Штаба, передает ilich.in.ua.



Из 120 тонн доставленной гуманитарной помощи волонтеры сформируют 11 тысяч продуктовых наборов. Все продукты имеют сопроводительные документы, подтверждающие состав и качество.