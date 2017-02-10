10.02.2017 / 15:38



Мариупольцы смогут ездить в Турцию по внутренним паспортам

Украина и Турция договорились о въезде граждан по внутренним паспортам. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, передает ilich.in.ua со ссылкой на "5 канал".

"У нас есть безвизовый режим, но в будущем и граждане Украины, и граждане Турции могут посещать наши страны по внутренним документам", - сказал он.

В то же время Чавушоглу отметил, что такой режим может быть введен уже к лету 2017 года