10.02.2017 / 15:05



Благодаря ProZorro Мариуполь сэкономил более 100 млн гривен

С момента запуска в Мариуполе системы электронных закупок ProZorro город сэкономил 101 млн 720 тыс. грн. К концу прошлого года эта сумма составляла порядка 80 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

Мариуполь уверенно продолжает занимать лидирующие позиции в работе с ProZorro. Для сравнения, экономия бюджетных средств во многих областных городах Украины не превышает 100 млн грн. Так, за время работы системы город Запорожье сэкономил 61 млн грн, Одесса – 76 млн грн, а Харьков 34 млн грн. Только лишь Киев и Днепр опередили Мариуполь по этому показателю.