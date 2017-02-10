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10.02.2017 / 15:05
Благодаря ProZorro Мариуполь сэкономил более 100 млн гривен
С момента запуска в Мариуполе системы электронных закупок ProZorro город сэкономил 101 млн 720 тыс. грн. К концу прошлого года эта сумма составляла порядка 80 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.
Мариуполь уверенно продолжает занимать лидирующие позиции в работе с ProZorro. Для сравнения, экономия бюджетных средств во многих областных городах Украины не превышает 100 млн грн. Так, за время работы системы город Запорожье сэкономил 61 млн грн, Одесса – 76 млн грн, а Харьков 34 млн грн. Только лишь Киев и Днепр опередили Мариуполь по этому показателю.
Также напомним, что в 2016 году Мариуполь стал лидером по завершенным закупкам в Донецкой области, а Мариупольский городской совет сохраняет лидирующие позиции в рейтинге организаторов по всей стране.