10.02.2017 / 14:18



Ватерпольный клуб «Мариуполь» завоевал путевку в Суперлигу чемпионата Украины

С 2 по 5 февраля в Мариуполе на базе бассейна «Нептун» состоялся II тур открытого XXVI чемпионата Украины среди мужчин по водному поло. Пять команд, среди которых были хозяева – ВК «Мариуполь», боролись за четыре путевки в Суперлигу, и ватерполистам Донетчины удалось выполнить поставленную задачу, передает ilich.in.ua.

Как сообщает Управление по вопросам физической культуры и спорта ДонОГА, мариупольцы уступили двум лидерам: львовскому «Динамо» – 3:13 и сборной Харьковской области (бывший «Слобожанец») – 7:11, но смогли победить своих непосредственных конкурентов за выход в Суперлигу. Подопечные Вячеслава Костанды были сильнее сборной Киевщины – 8:6 и во второй половине встречи вырвали победу у представителей Харьковского технического университета (НТУ ХПИ) – 9:6.