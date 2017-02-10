10.02.2017 / 13:38



В Мариуполе изъяли и обезвредили артиллерийский снаряд и гранату Вчера, в ходе проведения пиротехнических работ, на территории Мариуполя изъяли и обезвредили два боеприпаса – артиллерийский снаряд калибра 152 мм и гранату ПГ 7. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области, передает ilich.in.ua. «На территории города Мариуполя специалисты пиротехнических работ изъяли и обезвредили артиллерийский снаряд калибром 152 мм и гранату ПГ 7», - говорится в сообщении ведомства. Также пиротехники изъяли и уничтожили в городе Торецк минометную мину калибром 82 мм, а на территории Ясиноватского района – артиллерийский снаряд калибром 122 мм.