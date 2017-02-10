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Главная / Лента новостей / В Мариуполе изъяли и обезвредили артиллерийский снаряд и гранату

10.02.2017 / 13:38

В Мариуполе изъяли и обезвредили артиллерийский снаряд и гранату

Вчера, в ходе проведения пиротехнических работ, на территории Мариуполя изъяли и обезвредили два боеприпаса – артиллерийский снаряд калибра 152 мм и гранату ПГ 7.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области, передает ilich.in.ua.

«На территории города Мариуполя специалисты пиротехнических работ изъяли и обезвредили артиллерийский снаряд калибром 152 мм и гранату ПГ 7», - говорится в сообщении ведомства.

Также пиротехники изъяли и уничтожили в городе Торецк минометную мину калибром 82 мм, а на территории Ясиноватского района – артиллерийский снаряд калибром 122 мм.

  
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17:05
Президент обсудил открытие кафедры греческого языка в Мариуполе с премьер-министром Греции
16:39
Мариупольцев приглашают на матчи Чемпионата Украины по баскетболу среди мужских команд
16:05
В Мариуполь прибыла 292-я автоколонна Гуманитарного штаба с помощью
15:38
Мариупольцы смогут ездить в Турцию по внутренним паспортам
15:05
Благодаря ProZorro Мариуполь сэкономил более 100 млн гривен
14:18
Ватерпольный клуб «Мариуполь» завоевал путевку в Суперлигу чемпионата Украины
13:38
В Мариуполе изъяли и обезвредили артиллерийский снаряд и гранату
12:51
Жители Мариуполя просят не лишать город библиотек
12:05
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