10.02.2017 / 12:05



Мариупольцам предлагают погрузиться в японскую культуру

2017-й объявлен годом Японии в Украине, в рамках его проведения в первые дни февраля в Мариупольском краеведческом музее открылась выставка «По следам самураев», передает ilich.in.ua.

Она знакомит с традициями этой удивительной и загадочной страны, образцами каллиграфии, изобразительного искусства. В экспозиции представлены также атрибуты самураев, их облачение, оружие и многое другое.

Инициатором выставки является мариупольский клуб любителей японской культуры и его председатель Илона Архангельская. По ее словам, представленная экспозиция собиралась в течение десяти лет, внесли свой вклад и жители Мариуполя и других городов.