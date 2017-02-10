10.02.2017 / 11:17



В Мариуполе заработают новые маршруты 15 и 15-а

О ходе транспортной реформы рассказал начальник департамента транспорта и связи Мариупольского горсовета Василий Клат. Так, в городе заработают новые маршруты, а автопарк МТТУ пополнится коммунальным общественным транспортом, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Скоро на улицы города выедут новые современные автобусы, полученные в конце года, и полноценно заработает маршрут № 15.

На маршрут №15А выедет 12 автобусов, они будут двигаться с МКР «Восточный» через пр. Ленинградский, Набережную, автовокзал, пр. Металлургов, подземный переход, пр. Мира, АС-2, «ПортСити» и 23 МКР.

«Это самый длинный и востребованный маршрут в Мариуполе. Протяженность его более 20 км. Время движения от начальной до конечной остановки составит 70 минут», - подчеркнул Василий Клат.

Движение троллейбусов по маршруту №15 продлят до 23 МКР. На этом маршруте будет работать 13 единиц транспорта.

В связи с тем, что 15-й маршрут будет частично дублировать движение другого коммунального транспорта, принято решение отменить троллейбусы № 6 и 9. А 11-й троллейбус изменит свой маршрут. Теперь он будет ходить с 17 МКР до ж/д вокзала.

Все эти изменения в движении маршрутов войдут в силу с 15 февраля.