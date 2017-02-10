10.02.2017 / 10:45



На линии разграничения под Мариуполем парень подорвался на мине

Парень, 1993 года рождения, наткнулся на мину на трассе между прифронтовыми поселками Павлополь и Чермалык под Мариуполем.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области, в результате взрыва он получил минно-взрывную травму, осколочные ранения грудной клетки и конечностей, передает ilich.in.ua.

Сообщение о происшествии поступило в Центральный отдел полиции из мариупольской больницы около 17.45.

Медики сообщили, что мужчина получил ранение около 13.00 и сейчас находится на операции.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.