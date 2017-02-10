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Главная / Лента новостей / На линии разграничения под Мариуполем парень подорвался на мине

10.02.2017 / 10:45

На линии разграничения под Мариуполем парень подорвался на мине

Парень, 1993 года рождения, наткнулся на мину на трассе между прифронтовыми поселками Павлополь и Чермалык под Мариуполем.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области, в результате взрыва он получил минно-взрывную травму, осколочные ранения грудной клетки и конечностей, передает ilich.in.ua.

Сообщение о происшествии поступило в Центральный отдел полиции из мариупольской больницы около 17.45.

Медики сообщили, что мужчина получил ранение около 13.00 и сейчас находится на операции.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Это первый такой случай в новом году, - отмечают правоохранители.

  
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10:10 На Донетчине ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с оборотом около 300 млн грн (ФОТО)
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