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10.02.2017 / 10:45
На линии разграничения под Мариуполем парень подорвался на мине
Парень, 1993 года рождения, наткнулся на мину на трассе между прифронтовыми поселками Павлополь и Чермалык под Мариуполем.
Как сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области, в результате взрыва он получил минно-взрывную травму, осколочные ранения грудной клетки и конечностей, передает ilich.in.ua.
Сообщение о происшествии поступило в Центральный отдел полиции из мариупольской больницы около 17.45.
Медики сообщили, что мужчина получил ранение около 13.00 и сейчас находится на операции.
Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
Это первый такой случай в новом году, - отмечают правоохранители.