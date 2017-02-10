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10.02.2017 / 10:00
Энергетики полностью восстановили электроснабжение в мариупольских поселках
После обстрела Талаковской электростанции энергетиками восстановлена подача тока в 500 домов Мариуполя, передает MRPL.CITY.
Горсовет Мариуполя сообщил, что по состоянию на 16:00 9 февраля полностью восстановлено энергоснабжение в поселках Талаковка, Гнутово и Сартана. Также возобновила свою работу котельная. Школа и детский садик обеспечат теплом сегодня.
Напомним, что 7 февраля в 21:05 в районе населенного пункта Талаковка произошел обстрел, в результате которого осколками была повреждена электростанция, вследствие чего поселки Талаковка и Гнутово, а также порядка 500 дворов в Сартане остались без электроснабжения.