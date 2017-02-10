10.02.2017 / 10:00



Энергетики полностью восстановили электроснабжение в мариупольских поселках

После обстрела Талаковской электростанции энергетиками восстановлена подача тока в 500 домов Мариуполя, передает MRPL.CITY.

Горсовет Мариуполя сообщил, что по состоянию на 16:00 9 февраля полностью восстановлено энергоснабжение в поселках Талаковка, Гнутово и Сартана. Также возобновила свою работу котельная. Школа и детский садик обеспечат теплом сегодня.