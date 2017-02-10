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Главная / Лента новостей / Блокада железной дороги ставит под удар работу меткомбинатов Мариуполя

10.02.2017 / 09:35

Блокада железной дороги ставит под удар работу меткомбинатов Мариуполя

Блокировка железной дороги в Донецкой области может крайне негативно повлиять на работу промышленных предприятий горно-металлургического комплекса. И если блокаду не прекратить, в числе первых пострадают металлургические гиганты Мариуполя. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

По словам экспертов, сейчас может быть нарушена технологическая цепочка, которая десятилетиями формировалась на Донбассе. «Например, уголь на Авдеевский коксохим идет с шахты, которая находится под контролем ДНР, а коксохимзавод доставляет кокс в Мариуполь на ММК Ильича. Нужно понимать, что металлургические, коксохимические и химические заводы, шахты, заводы тяжелого машиностроения, которые находятся по обе стороны линии разграничения, без железной дороги функционировать неспособны. Автомобильными перевозками этих вопросов не решить», — пояснил в интервью “Апострофу” доктор экономических наук Юрий Макогон.

Уже в ближайшей перспективе под удар могут попасть градообразующие комбинаты прифронтового Мариуполя — ММК Ильича и “Азовсталь”, на которых работают тысячи местных жителей. По оценкам специалистов, ежемесячно с неконтролируемых территорий на эти предприятия поступает около 60 тысяч тонн коксующегося угля, 35 тысяч тонн кокса, более 40 тысяч тонн антрацита. Если меткомбинаты останутся без этого сырья, его придется импортировать, а это отразится на себестоимости готовой продукции, а значит и спросе на нее. «Хотя откуда импортировать это сырье? Не из России же его завозить. Это не вариант. Откуда тогда его возить?» — задается вопросом глава федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

  
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10:00
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10:10 На Донетчине ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с оборотом около 300 млн грн (ФОТО)
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