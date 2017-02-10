10.02.2017 / 09:35



Блокада железной дороги ставит под удар работу меткомбинатов Мариуполя

Блокировка железной дороги в Донецкой области может крайне негативно повлиять на работу промышленных предприятий горно-металлургического комплекса. И если блокаду не прекратить, в числе первых пострадают металлургические гиганты Мариуполя. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

По словам экспертов, сейчас может быть нарушена технологическая цепочка, которая десятилетиями формировалась на Донбассе. «Например, уголь на Авдеевский коксохим идет с шахты, которая находится под контролем ДНР, а коксохимзавод доставляет кокс в Мариуполь на ММК Ильича. Нужно понимать, что металлургические, коксохимические и химические заводы, шахты, заводы тяжелого машиностроения, которые находятся по обе стороны линии разграничения, без железной дороги функционировать неспособны. Автомобильными перевозками этих вопросов не решить», — пояснил в интервью “Апострофу” доктор экономических наук Юрий Макогон.