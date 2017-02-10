10.02.2017 / 09:10



Сегодня в Мариуполе без воды школа, детсад и жилые дома

Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня в связи с аварийными работами будет прекращена подача холодной воды в Кальмиусском и Центральном районах города, передает ilich.in.ua

Так, в связи с аварийными работами по адресу: Металлургов, 67 до 12.00 будет прекращена подача холодной воды по адресам: Металлургов, 83-97; 67-77; Франко,85; Энгельса,62.