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10.02.2017 / 09:10
Сегодня в Мариуполе без воды школа, детсад и жилые дома
Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня в связи с аварийными работами будет прекращена подача холодной воды в Кальмиусском и Центральном районах города, передает ilich.in.ua
Так, в связи с аварийными работами по адресу: Металлургов, 67 до 12.00 будет прекращена подача холодной воды по адресам: Металлургов, 83-97; 67-77; Франко,85; Энгельса,62.
В связи с ремонтными работами с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача воды по адресам: лицей №99; М. Сибиряка, 47; ул. Металлургическая, 15; п. Мирный, Горький, Гугеля, Украина; ОШ№24, 43, 45; Филиал ОШ50; д/сад 149, 113, 100, 140, 151, 57.