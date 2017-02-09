09.02.2017 / 17:31



Из-за недостатка угля меткомбинаты Мариуполя не смогут увеличить производство, - Владимир Гусак Недостаток угля, спровоцированный блокадой железной дороги, станет преградой на пути увеличения производства на меткомбинатах Мариуполя. Об этом рассказал народный депутат и член комитета по транспорту в Верховной Раде Владимир Гусак, сообщает MRPL.CITY . Он уточнил, что в данный момент заблокированы перегоны, через которые в Украину поступает уголь для электростанций, а также коксующийся уголь для металлургических предприятий, в том числе и предприятий города Мариуполя. «И энергетического угля, и коксующегося угля сейчас в Украине не хватает. По энергетике у нас в этом году необычно холодная зима, что, естественно, приводит к увеличению потребления энергоресурсов, а по коксующемуся углю металлурги пытаются увеличить производство. Сейчас для этого наметились новые возможности, в частности "Укрзализныця" недавно закончила реконструкцию участка "Камыш-Заря-Волноваха-Мариуполь", что даёт возможность увеличить пропускную способность в Мариуполь и, соответственно, увеличить поставки сырья на меткомбинаты. И довольно обидно видеть, что если в одном месте логистической цепочки проблему решили, то она возникла в другом месте, и будет не очень хорошо, если из-за недостатка коксующегося угля и другого сырья металлурги Мариуполя не смогут увеличить производство, потому что производство и работающая экономика — это рабочие места, это сотни миллионов долларов валютных поступлений, это налоги и зарплата», - говорит Владимир Гусак. Политик убежден, что в ситуацию должны вмешаться правоохранители. «Безусловно, соответствующие государственные органы Украины прежде всего ответственные за обеспечение в Украине правопорядка должны дать свою оценку этой ситуации в рамках законодательства, и обеспечить то, чтобы у нас были сняты ограничения по работе экономики. Я имею в виду Генеральную прокуратуру Украины и Министерство внутренних дел Украины, и Службу безопасности Украины, хотел бы подчеркнуть, что, безусловно, всем сторонам надо действовать исключительно в рамках правового поля», - отметил депутат. Владимир Гусак добавил, что непременно будет поднимать эту проблему в профильном комитете и Верховной Раде. «Безусловно, мы будем обсуждать данный вопрос и на нашем комитете, я являюсь членом комитета по транспорту, сейчас ситуация выглядит так, что данный вопрос относится скорее к компетенции комитетов, которые занимаются и ответственны за обеспечение работы правоохранительных органов, чем компетенции комитета по транспорту, потому что технических проблем там особых нет, я имею в виду, что техническая возможность пропускать в Украину необходимый уголь, необходимое сырье со стороны "Укрзализныци" существует», - заключил нардеп.