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Главная / Лента новостей / Для мариупольских учителей провели семинар «Новая школа: какого учителя требуем»

09.02.2017 / 17:00

Для мариупольских учителей провели семинар «Новая школа: какого учителя требуем»

В Мариуполе в городском лицее собрались учителя школ города, которые хотят идти в ногу со временем, учиться новому и находить креативные подходы в обучении детей. В Мариуполь впервые приехала член-корреспондент НАПН Украины, доктор педагогических наук, профессор Елена Пометун, которая провела семинар на тему «Новая школа: какого учителя требуем». Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, передает ilich.in.ua.

Елена Пометун отметила, что современный мир и темпы его развития диктуют новые правила и требуют изменений педагогических подходов.

«Школа поменяется, только если поменяется учитель», - сказала она.

Также она акцентировала внимание учителей на том, что современные дети требуют новых подходов к образовательному процессу. Профессор представила присутствующим презентацию, в которой описала основные требования к современному учителю – он должен быть патриотом, новатором, обладать критическим мышлением и обучаться на протяжении всей жизни.

В ходе общения были разобраны основные моменты взаимодействия учителя и ученика. Елена Пометун добавила, что на уроках дети должны чувствовать себя комфортно и не бояться высказывать свою точку зрения, даже если она не верна.

«Ошибка – это тема для обсуждения, а не повод поставить двойку. Уроки должны быть интерактивными для того, чтобы школьники научились выступать перед аудиторией и высказывали свое мнение. А учитель должен уметь правильно мотивировать и направлять», - подчеркнула профессор.

  
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17:00
Для мариупольских учителей провели семинар «Новая школа: какого учителя требуем»
16:25
В Мариуполе проведут инвентаризацию рекламных щитов
15:50
Сегодня мариупольский ФК «Ильичевец» проведет первый спарринг в этом году
15:10
Президент Украины пригласил греческих туристов посетить Мариуполь
14:35
Мариупольские автолюбители смогут получить международные водительские удостоверения
13:46
Юсеф, Зорина, Кристиан – какие оригинальные имена давали мариупольцы новорожденным (ВИДЕО)
12:58
Мариуполь изучает опыт гендерно-ориентированного бюджетирования
12:14
В Мариуполе презентуют книгу-фотоальбом «Широкинська операція»
11:43
В Мариуполе на пожаре спасли мужчину (ФОТО)
11:06
Снабжающая Мариуполь газом ГРС обесточена из-за боевых действий и работает на резервном питании, - "Укртрансгаз"
10:32
Несколько мариупольских домов из-за ремонтных работ оставят без воды
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Новости Украины и Мира
09.02.2017
17:30 Полицейские Донетчины обнаружили рыбака-"смертника" (ФОТО)
16:20 Кабмин обязал информировать об инвест-проектах на Донбассе
15:15 Владельцы дорогих авто пополнили бюджет Донетчины более чем на 300 тыс. гривен
14:10 Обострение на Донбассе обсудила комиссия Украина-НАТО
13:05 СБУ вернула общине семьдесят четыре гектара захваченных земель в районе АТО на Донбассе
12:10 Тепловая генерация Украины зависит от угля, который добывается на Донбассе, - нардеп
11:26 На Донетчине готовятся восстановить электроснабжение Авдеевского коксохима
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