09.02.2017 / 17:00



Для мариупольских учителей провели семинар «Новая школа: какого учителя требуем»

В Мариуполе в городском лицее собрались учителя школ города, которые хотят идти в ногу со временем, учиться новому и находить креативные подходы в обучении детей. В Мариуполь впервые приехала член-корреспондент НАПН Украины, доктор педагогических наук, профессор Елена Пометун, которая провела семинар на тему «Новая школа: какого учителя требуем». Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, передает ilich.in.ua.

Елена Пометун отметила, что современный мир и темпы его развития диктуют новые правила и требуют изменений педагогических подходов.

«Школа поменяется, только если поменяется учитель», - сказала она.

Также она акцентировала внимание учителей на том, что современные дети требуют новых подходов к образовательному процессу. Профессор представила присутствующим презентацию, в которой описала основные требования к современному учителю – он должен быть патриотом, новатором, обладать критическим мышлением и обучаться на протяжении всей жизни.

В ходе общения были разобраны основные моменты взаимодействия учителя и ученика. Елена Пометун добавила, что на уроках дети должны чувствовать себя комфортно и не бояться высказывать свою точку зрения, даже если она не верна.