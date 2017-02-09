09.02.2017 / 16:25



В Мариуполе проведут инвентаризацию рекламных щитов

В Мариуполе приведут в порядок рекламные щиты. Об этом рассказал начальник инспекции по благоустройству Сергей Марчук, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Он отметил, что будет проведена инвентаризация всех билбордов и ситилайтов. Те объекты, у которых нет разрешительных документов - демонтируют.

Городским головой Вадимом Бойченко поставлена задача – привести в порядок и систематизировать рекламные вывески и щиты на улицах Мариуполя. В городе установлено 520 билбордов и 200 ситилайтов. Размещены они согласно комплексной схеме, принятой более пяти лет назад. А разрешающие документы на их установку выдает главное управление градостроительства и архитектуры городского совета, которое совместно с инспекцией по благоустройству проведет инвентаризацию всех рекламных щитов. Те, у которых не будет разрешительных документов – демонтируют.

Начальник инспекции по благоустройству отметил, что внимание уделят и билбордам, которые находятся в ненадлежащем состоянии. Например, конструкция не окрашена, а рекламная плоскость ободрана и не оклеена белым или серым фоном. Также на каждой рекламной конструкции должна быть табличка с указанием владельца и контактного номера телефона.