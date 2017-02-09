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09.02.2017 / 15:10
Президент Украины пригласил греческих туристов посетить Мариуполь
Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Греции Алексис Ципрас в ходе встречи договорились о развитии туристической отрасли и построении сотрудничества в данной сфере между двумя государствами. Об этом Порошенко сообщил на совместном брифинге с Ципрасом, передает ilich.in.ua со ссылкой на канал 112.
"Я высоко ценю поддержку главы греческого правительства в вопросах скорейшего введения безвизового режима. Мы сегодня проговорили, что это ускорит как украинский туризм в Греции, желательно, и мы договорились координировать наши усилия, чтобы это произошло и украинцы имели возможность путешествовать уже этим летом, господин премьер это поддержал. Для греческих туристов будет особенно интересно увидеть Киев, Мариуполь и Одессу, которая исторически связана с Грецией", - сказал Президент.