09.02.2017 / 15:10



Президент Украины пригласил греческих туристов посетить Мариуполь

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Греции Алексис Ципрас в ходе встречи договорились о развитии туристической отрасли и построении сотрудничества в данной сфере между двумя государствами. Об этом Порошенко сообщил на совместном брифинге с Ципрасом, передает ilich.in.ua со ссылкой на канал 112.