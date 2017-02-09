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09.02.2017 / 14:35

Мариупольские автолюбители смогут получить международные водительские удостоверения

С 9 февраля в территориальных сервисных центрах МВД можно будет получить международное водительское удостоверение. Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает ilich.in.ua.

"Международное водительское удостоверение - это новая услуга сервисных центров МВД, которая никогда ранее не была доступна в МРЭО. Получить международное водительское удостоверение можно только при наличии национального водительского удостоверения, при этом национальное удостоверение не изымается. По международным нормам, оно выглядит как небольшая картонная книжечка. Благодаря ему расширяется перечень стран, где граждане смогут пользоваться транспортными средствами, а также оно имеет большое значение для граждан, которые длительное время находятся за рубежом" - объяснил руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

Такое удостоверение значимо для граждан Украины, которые работают за рубежом или временно проживают за пределами Украины, а также которые собираются путешествовать автотранспортом.

Благодаря ему расширяется перечень стран, где граждане смогут пользоваться транспортными средствами. Получение международного водительского удостоверения позволит управлять транспортными средствами на территории стран, присоединившихся к Женевской Конвенции о дорожном движении 1949 года - это значительно расширяет географию. Национальным удостоверением водителя можно было пользоваться только на территории стран, присоединившихся к Венской конвенции о дорожном движении 1968 года.

Детальная информация по ссылке.

Международное водительское удостоверение выдается на месте, без сдачи экзаменов на основании национального водительского удостоверения сроком действия на 3 года. Стоимость услуги составит - 34 грн 16 коп.

Для получения международного водительского удостоверения необходимо обратиться в удобный по месту расположения территориальный сервисный центр МВД независимо от места регистрации и предоставить следующие документы:

- Предъявить администратору на месте оригинал национального водительского удостоверения;

- Паспорт гражданина Украины;

- Паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

- Фотографию размером 3,5х4,5 см на матовой бумаге.

Подробнее с предоставлением услуги можно ознакомиться на сайте hsc.gov.ua, там же найти и адреса всех сервисных центров МВД.

 

  
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12:58
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12:14
В Мариуполе презентуют книгу-фотоальбом «Широкинська операція»
11:43
В Мариуполе на пожаре спасли мужчину (ФОТО)
11:06
Снабжающая Мариуполь газом ГРС обесточена из-за боевых действий и работает на резервном питании, - "Укртрансгаз"
10:32
Несколько мариупольских домов из-за ремонтных работ оставят без воды
09:51
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12:10 Тепловая генерация Украины зависит от угля, который добывается на Донбассе, - нардеп
11:26 На Донетчине готовятся восстановить электроснабжение Авдеевского коксохима
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