Стефания, Розалия, Бриллианта. В Украине мода на необычные имена с годами набирает обороты. Родители признаются – называют так, чтобы их дети выделялись среди сверстников. Называют детей оригинальными именами и в Мариуполе, передает ilich.in.ua со ссылкой на сюжет Мариупольского ТВ.
В Мариуполе оригинальными именами за минувший год нарекли 78 новорожденных – подсчитали в городском РАГСе. Отмечают – мода на все новое и необычное с годами только крепчает.
«Сейчас очень популярные турецкие сериалы на нашем ТВ и, наверное, вот это отражается и на имени наречении наших деток. Среди необычных имен у нас девочки: Николь, Мадонна, Эмма, Зорина, Мира, Оливия, Виталина, Лия, Мия. А мальчики: Кимран, Феликс, Амур, Юсеф, Дамир, Эрик, Кристиан», - рассказала начальник Мариупольского дворца бракосочетаний Ирина Яременко.
Выдумывать оригинальные имена детям закон не запрещает, говорят специалисты. Основное требование, чтобы в названии не было цифр. А вот зарегистрировать младенцев следует не позднее месяца со дня рождения. И напоминают: какое бы ни было имя, главное, чтобы человеку с ним было комфортно в жизни.
«Имя — это первый подарок, который ребенок получает от своих родителей, родителям нужно подходить более обдуманно, когда они называют своих деток, и нужно думать, как будет имя сочетаться с отчеством, фамилией».
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