09.02.2017 / 12:58



Мариуполь изучает опыт гендерно-ориентированного бюджетирования

Для председателей районных администраций, руководителей структурных подразделений и депутатов Мариупольского городского совета провели коммуникационную сессию по гендерному бюджетированию. Его участники узнали тонкости формирования местного бюджета с учетом гендерного подхода и потребностей чувствительных групп населения.Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.



Семинар проводится в рамках общей программы ПРООН и ООН Женщины «Восстановление управления и содействия примирению в пострадавших от кризиса громадах Украины». По словам аналитика национальной программы ООН Женщины Александра Бая, данный проект ориентируется на децентрализацию, чувствительность к гендерным вопросам и общему подходу в планировании восстановления и предоставления услуг.

«Проект нацелен на укрепление потенциала местных и региональных органов самоуправления. Касается разработки политики, планов и бюджетов, которые основаны на гендерном анализе и отвечают потребностям женщин, мужчин, девочек и мальчиков. Кроме того, проект будет обеспечивать равную и значимую часть в процессе принятия решений женщин, мужчин и других чувствительных групп населения», - добавил Александр Бай.

Тренер, председатель общественной организации «Бюро гендерных стратегий и бюджетирования» Татьяна Иванина ознакомила участников с понятием гендерного бюджетирования, основами гендерного анализа и их влияния на формирование местной казны. Участники задавали интересующие вопросы и перекладывали новые знания на собственный опыт.