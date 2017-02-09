09.02.2017 / 11:43



В Мариуполе на пожаре спасли мужчину (ФОТО)











На пожаре в частном доме Мариуполя представители ГСЧС спасли мужчину, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«8 февраля в 17:27 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме в г. Мариуполь Донецкой области. Спасатели, которые прибыли по вызову, в ходе разведки обнаружили 80-летнего мужчину, которого на руках вынесли на свежий воздух и передали работникам скорой медицинской помощи, после чего мужчина был госпитализирован в городскую больницу Мариуполя №1 с диагнозом – ожоги мягких тканей правой голени и таза. Также во время пожара в квартире находилась женщина, 1947 г.р., которая самостоятельно обратилась к работникам скорой медицинской помощи с ожогами фаланг обеих кистей рук», - говорится в сообщении ведомства.

В 17:49 пожар был локализован, а в 17:57 — ликвидирован.