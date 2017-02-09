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09.02.2017 / 11:06
Снабжающая Мариуполь газом ГРС обесточена из-за боевых действий и работает на резервном питании, - "Укртрансгаз"
Оператор газотранспортной системы компания "Укртрансгаз" констатирует, что газораспределительная станция-1 Мариуполь (ГРС-1 Мариуполь), обеспечивающая город природным газом, была обесточена в результате боевых действий и в текущее время работает на резервном питании (аккумуляторные батареи), при этом газоснабжение города не было прекращено.
Об этом сообщил пресс-секретарь компании Максим Белявский, передает Цензор.НЕТ.
"В результате боевых действий ГРС-1 Мариуполь осталась без электроснабжения со стороны местной электросети. ГРС работает на резервном питании (аккумуляторные батареи). Прекращение газоснабжения через ГРС не происходило", - сказал он.
По информации "Укртрансгаза" в случае необходимости на ГРС будут привезены новые аккумуляторные батареи, поэтому риска остановки газоснабжения города нет.
"С батареями проблем не будет, мы будем их подвозить", - отметил Белявский.