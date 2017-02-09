09.02.2017 / 11:06



Снабжающая Мариуполь газом ГРС обесточена из-за боевых действий и работает на резервном питании, - "Укртрансгаз"

Оператор газотранспортной системы компания "Укртрансгаз" констатирует, что газораспределительная станция-1 Мариуполь (ГРС-1 Мариуполь), обеспечивающая город природным газом, была обесточена в результате боевых действий и в текущее время работает на резервном питании (аккумуляторные батареи), при этом газоснабжение города не было прекращено.