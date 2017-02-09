09.02.2017 / 09:51



Мобильный офис консультировал мариупольцев по вопросам Пенсионного фонда и субсидиям (ФОТО)











Для мариупольцев КСН «Мирный» провел работу мобильный офис с наиболее востребованными специалистами. Консультировали горожан по разным вопросам сотрудники Пенсионного фонда, отдела субсидий, службы по делам семьи и молодежи Кальмиусского района. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

«Мобильный офис впервые выехал к нам. Люди смогли не только получить консультации по вопросам начисления и перерасчета пенсий, оформления пособий на детей, получения материальной помощи, но и здесь же на месте оформить выплаты. С просьбой оказать помощь на выезде в оформлении субсидии на получение угля мы обращались к руководству УСЗН. Они пошли нам навстречу», - рассказала председатель КСН «Мирный» Елена Булай.

В общей сложности мобильный офис принял 73 человека.

«Отрадно, что в нашем городе существует такая услуга, как мобильный офис. Особенно она необходима для людей пожилого возраста, которым сложно добираться до помещений УСЗН и Пенсионного фонда», - отметила Елена Булай.