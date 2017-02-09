09.02.2017 / 09:10



Под Мариуполем в результате обстрела обесточены два поселка

Под Мариуполем в результате обстрела обесточены поселки Талаковка и Гнутово . Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua. "Вчера в 21:05 в районе населенного пункта Талаковка произошел обстрел, в результате которого осколками была повреждена электростанция. В следствии чего, поселки Талаковка и Гнутово, а также порядка 500 дворов в Сартане остались без электроснабжения", - говорится в сообщении.

Как сообщил поселковый голова Талаковки Вячеслав Салгалов, из-за повреждений подстанции остановилась котельная, снабжающая теплом школу и детский садик поселка. По его словам, занятия временно остановлены. Жертв или пострадавших среди населения нет.