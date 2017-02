08.02.2017 / 17:31



Мариупольский порт подписал контракт на поставку оборудования для будущего зернового комплекса











Сегодня ГП «Мариупольский морской торговый порт» и американо-канадская компания ABROOK INC подписали контракт на поставку оборудования для будущего зернового комплекса в порту. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua. Документ подписали директор Мариупольского порта Александр Олейник и Президент компании ABROOK INC Михаил Атрошенко. На мероприятии присутствовали Старший Коммерческий Атташе Посольства США в Украине Джеймс Линдли, Коммерческий специалист Посольства США Анатолий Сахно, городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, сообщает пресс-служба предприятия. «Сегодня знаковый день для нас. Ведь подписав контракт с таким всемирно известным производителем оборудования для перевалки и хранения зерновых, мы даем четкий сигнал нашим клиентам и партнерам, что Мариупольский порт не только декларирует свое дальнейшее развитие, но и предпринимает реальные шаги по диверсификации грузопотоков и повышению качества предоставляемых услуг», - отметил директор Мариупольского МТП Александр Олейник. Олейник подчеркнул, что предприятие нацелено на создание максимально универсального порта с новыми высокотехнологичными рабочими местами, снижение себестоимости перевалки грузов и, как следствие, увеличение доходности предприятия и рост налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. Президент компании ABROOK INC Михаил Атрошенко поблагодарил Мариупольский торговый порт за доверие в участии в проекте и высказал надежду о дальнейшем сотрудничестве. Дополнительно комплекс будет оборудован зерносушилкой, что крайне редко встречается в портах, мощностью 3 тыс. тонн в сутки. По данным специалистов в сфере АПК, экспортный потенциал областей, тяготеющих к портам Азовского моря, на уровне 3-4 миллионов зерновых грузов в год. Поэтому строительство современного зернового терминала в самом глубоководном украинском порту Азова – Мариупольском – более чем очевидно. Напомним, что решение о строительстве нового зернового терминала было в 2016 году. Терминал будет строиться в два этапа с расчетом выхода на полную проектную мощность в 2019 году. Согласно проекта новый комплекс позволит осуществлять перевалку зерновых грузов в объеме 2 млн тонн в год; единовременно хранить 131,1 тыс. тонн зерна; принимать автомобильный транспорт – 500 тонн в час; железнодорожный транспорт – 1 тыс. тонн в час; загружать суда – 2 тыс. тонн в час.