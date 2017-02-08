08.02.2017 / 16:43



Мариупольцев ожидает снижение социальных норм на использование тепловой энергии, электричества и газа Кабмин понизил социальные нормативы на использование тепловой энергии, электричества и газа с 1 мая 2017 года - правительство пересмотрело отдельные социальные нормативы пользования жилищно-коммунальными услугами с учетом фактического потребления энергоносителей домохозяйствами. Об этом говорится в постановлении Кабмина от 6 февраля 2017 № 51 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 6 августа 2014 № 409", передает Цензор.НЕТ.



В частности, документом пересмотрены социальные нормативы использования:



- тепловой энергии для централизованного отопления (теплоснабжения) абонентами, жилые дома которых оборудованы домовыми и/или квартирными приборами учета: с 0,0548 Гкал до 0,0431 Гкал на 1кв. метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период;



- электрической энергии для индивидуального отопления: с 65 кВт/ч до 51 кВт/ч на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период;



- природного газа для индивидуального отопления: с 5,5 куб. метра до 5,0 куб. метра на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период.





Также, пересмотрены корректирующие коэффициенты для расчета размера расходов электрической энергии, природного газа и других видов топлива на нужды отопления в многоэтажных домах.



Отмечается также, что соответствующее решение правительства не предусматривает осуществления перерасчета размеров действующих размеров субсидий, поскольку вступает в силу с 1 мая 2017 года.