08.02.2017 / 15:59



В мариупольском Центре админуслуг начали оформлять загранпаспорта

В мариупольском Центре админуслуг начата процедура выдачи загранпаспортов. Об этом рассказала директор Центра Елена Парамонова, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY .



По её словам, 7 февраля оборудование для выдачи загранпаспортов опробовано, документы приняты от 5 мариупольцев.

Сегодня приём документов продолжен. Елена Парамонова уточнила, что в ЦПАУ обслуживаются только граждане, зарегистрированные в Мариуполе. Стоимость оформления загранпаспорта в течение 20 рабочих дней составляет 557,32 грн. Ускоренный вариант оформления (7дней) стоит 810,32 грн.

Руководитель Центра предоставления административных услуг уточнила, что прием документов от мариупольцев осуществляется по предварительной записи.