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08.02.2017 / 15:59
В мариупольском Центре админуслуг начали оформлять загранпаспорта
В мариупольском Центре админуслуг начата процедура выдачи загранпаспортов. Об этом рассказала директор Центра Елена Парамонова, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.
По её словам, 7 февраля оборудование для выдачи загранпаспортов опробовано, документы приняты от 5 мариупольцев.
Сегодня приём документов продолжен. Елена Парамонова уточнила, что в ЦПАУ обслуживаются только граждане, зарегистрированные в Мариуполе. Стоимость оформления загранпаспорта в течение 20 рабочих дней составляет 557,32 грн. Ускоренный вариант оформления (7дней) стоит 810,32 грн.
Руководитель Центра предоставления административных услуг уточнила, что прием документов от мариупольцев осуществляется по предварительной записи.
Телефоны для обращения граждан: 58-70-50, 095-106-12-37, 067-941-04-44, также можно обращаться непосредственно в ЦПАУ на проспекте Мира, 107.