08.02.2017 / 14:27



Патологоанатомы в Мариуполе ежемесячно вымогали с родственников покойных до 500 тыс. грн

Группу врачей-патологоанатомов, которые требовали деньги с родственников умерших, разоблачила в Мариуполе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой. Об этом сообщает пресс-служба СБ Украины, передает ilich.in.ua.

В течение прошлого года чиновники Донецкого областного бюро судмедэкспертизы, злоупотребляя доверием, взимали с близких умерших деньги за предоставление обязательных и бесплатных услуг своего заведения. От сделки вымогатели ежемесячно получали 300-500 тысяч гривен, - говорится в сообщении ведомства.

Оперативники спецслужбы провели 16 санкционированных обысков по месту работы, в жилых помещениях злоумышленников и в офисах коммерческих предприятий, причастных к преступной деятельности. Во время следственных действий правоохранители изъяли более двух миллионов гривен, почти 175 тысяч долларов США, 62 тысячи евро, свыше 110 тысяч российских рублей, коллекционные монеты и изделия из золота, 15 печатей фиктивных предприятий и так называемую «черную бухгалтерию».