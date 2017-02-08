08.02.2017 / 13:45



В Мариуполе презентовали новый архетип остановочных павильонов (ФОТО)















Новый архетип остановочных павильонов, которые установят в Мариуполе, показали предпринимателям города, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY. Информацию об этом в соцсетях разместил секретарь Мариупольского городского совета Степан Махсма. «Мы продолжаем работать над наведением порядка на мариупольских улицах. Сегодня презентовали нашим предпринимателям новый архетип остановочных павильонов, которые появятся в Мариуполе. Модель разрабатывалась с учетом успешного опыта других городов и пожеланий жителей. Все, что требуется от предпринимателей, - это заключение договора паевого участия с городским советом и соблюдение правил благоустройства», - пишет Степан Махсма. Согласно сообщению, современные остановки будут оснащены бронированными стеклами, энергоэффективным освещением и электронно-информационными экранами.