Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 9 февраля 2017 года, Четверг
В Стране восходящего солнца
Вооружены технологиями и очень эффективны
Мариупольцы спели для Кузьмы
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Лента новостей
Главная / Лента новостей / В Мариуполе создали «Настольную книгу для председателей ОСМД»

08.02.2017 / 12:57

В Мариуполе создали «Настольную книгу для председателей ОСМД»

В процессе создания ОСМД большинство инициативных мариупольцев, желающих создать объединение, сталкиваются с одной из главных проблем нашего общества – низким уровнем самоорганизации населения. Кроме того, сам процесс реализации председателем и бухгалтером хозяйственной деятельности имеет ряд «подводных камней», с которыми ранее не сталкивались совладельцы.

Как сообщили ilich.in.ua в пресс-службе госровета, с целью оказания методологической помощи желающим создать ОСМД и сопутствовать в решении ряда трудностей уже действующим объединениям, управлением по вопросам развития и поддержки ОСМД департамента развития жилищно-коммунальной Мариупольского городского совета разработана «Настольная книга для председателей ОСМД».

Она состоит из двух частей: имущественные и организационные аспекты, а также хозяйственные аспекты деятельности ОСМД. Содержание и подборка разделов – это последовательные рекомендации, следуя которым совладельцы смогут достичь поставленных целей, - сообщают в ведомстве.

Пособие будет постоянно дополняться с учетом новых и актуальных аспектов деятельности собственников, с целью оказания максимальной помощи в вопросах развития и поддержки ОСМД.

Желающие получить книгу в электронном доступе, могут обратиться в управление по вопросам развития и поддержки ОСМД департамента развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Мариупольского городского совета. Адрес: пр. Мира, 93-б, тел: (0629) 47-53-22.

 

  
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
Loading...


Другие новости сегодня

08.02.2017


17:31   Мариупольский порт подписал контракт на поставку оборудования для будущего зернового комплекса


17:30   Блокада Донбасса демонстрирует миру слабость украинской власти, – Марчук


16:45   Поставка угля с неподконтрольного Донбасса осуществляются строго по закону – Насалик


16:43   Мариупольцев ожидает снижение социальных норм на использование тепловой энергии, электричества и газа


16:00   В январе из незаконного оборота в Донецкой области изъято подакцизных товаров на 3 млн гривен


15:59   В мариупольском Центре админуслуг начали оформлять загранпаспорта


15:11   Блокировка железной дороги на Донбассе может обвалить курс гривны, - Гримчак


15:09   Акционеры Мариупольской кондитерской фабрики хотят продать имущество и земучасток предприятия


14:36   Донетчина – среди лидеров по росту номинальной заработной платы


14:27   Патологоанатомы в Мариуполе ежемесячно вымогали с родственников покойных до 500 тыс. грн


13:54   Коммунальные услуги в Донбассе могут повыситься из-за недостатка угля


13:45   В Мариуполе презентовали новый архетип остановочных павильонов (ФОТО)


12:57   В Мариуполе создали «Настольную книгу для председателей ОСМД»


12:51   «Когда нет закона – наступает беззаконие», - В.Аброськин об участии нардепа в блокаде автодорог на Донбассе


12:13   За сутки на посыпку дорог и тротуаров Мариуполя израсходовали 300 тонн песчано-солевой смеси (ФОТО)


12:09   Донецкий ФК «Шахтер» занял третье место на Atlantic Cup


11:37   На мариупольской трассе водитель попал в «снежный плен», пытаясь проехать коротким путем (ФОТО)


11:27   Блокада железнодорожных путей на Донбассе может привести к правовому хаосу, - Г.Тука


10:56   В Мариуполе из числа молодежи создадут парламент


10:45   На Донетчине незаконно «нарубили» дубов на 7,5 млн грн

Календарь
Февраль 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728
год:   месяц:


Поделись новостью
Лента новостей
Региональные новости
08.02.2017
17:31
Мариупольский порт подписал контракт на поставку оборудования для будущего зернового комплекса
16:43
Мариупольцев ожидает снижение социальных норм на использование тепловой энергии, электричества и газа
15:59
В мариупольском Центре админуслуг начали оформлять загранпаспорта
15:09
Акционеры Мариупольской кондитерской фабрики хотят продать имущество и земучасток предприятия
14:27
Патологоанатомы в Мариуполе ежемесячно вымогали с родственников покойных до 500 тыс. грн
13:45
В Мариуполе презентовали новый архетип остановочных павильонов (ФОТО)
12:57
В Мариуполе создали «Настольную книгу для председателей ОСМД»
12:13
За сутки на посыпку дорог и тротуаров Мариуполя израсходовали 300 тонн песчано-солевой смеси (ФОТО)
11:37
На мариупольской трассе водитель попал в «снежный плен», пытаясь проехать коротким путем (ФОТО)
10:56
В Мариуполе из числа молодежи создадут парламент
10:12
К 120-летию мариупольского меткомбината появились юбилейные почтовые марки (ФОТО)
09:38
Для полицейских Мариуполя проводят семинары по международному гуманитарному праву
Все новости
Новости Украины и Мира
08.02.2017
17:30 Блокада Донбасса демонстрирует миру слабость украинской власти, – Марчук
16:45 Поставка угля с неподконтрольного Донбасса осуществляются строго по закону – Насалик
16:00 В январе из незаконного оборота в Донецкой области изъято подакцизных товаров на 3 млн гривен
15:11 Блокировка железной дороги на Донбассе может обвалить курс гривны, - Гримчак
14:36 Донетчина – среди лидеров по росту номинальной заработной платы
13:54 Коммунальные услуги в Донбассе могут повыситься из-за недостатка угля
12:51 «Когда нет закона – наступает беззаконие», - В.Аброськин об участии нардепа в блокаде автодорог на Донбассе
12:09 Донецкий ФК «Шахтер» занял третье место на Atlantic Cup
11:27 Блокада железнодорожных путей на Донбассе может привести к правовому хаосу, - Г.Тука
10:45 На Донетчине незаконно «нарубили» дубов на 7,5 млн грн
10:03 Блокада Донбасса может привести к веерным отключениям по всей Украине
09:42 Полиция установила личности всех, кто блокировал дорогу в Донецкой области, - Аброськин
Все новости

Редакция


Адрес:
пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034

Телефон: (0629) 47-46-45

Факс: (0629) 56-54-53

Email: pressa@mtv.pics

RSS лента
RSS-подписка
http://www.ilich.in.ua/news.rss


 

Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
  
Яндекс цитирования