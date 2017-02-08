08.02.2017 / 12:57



В Мариуполе создали «Настольную книгу для председателей ОСМД»

В процессе создания ОСМД большинство инициативных мариупольцев, желающих создать объединение, сталкиваются с одной из главных проблем нашего общества – низким уровнем самоорганизации населения. Кроме того, сам процесс реализации председателем и бухгалтером хозяйственной деятельности имеет ряд «подводных камней», с которыми ранее не сталкивались совладельцы.

Как сообщили ilich.in.ua в пресс-службе госровета, с целью оказания методологической помощи желающим создать ОСМД и сопутствовать в решении ряда трудностей уже действующим объединениям, управлением по вопросам развития и поддержки ОСМД департамента развития жилищно-коммунальной Мариупольского городского совета разработана «Настольная книга для председателей ОСМД».

Она состоит из двух частей: имущественные и организационные аспекты, а также хозяйственные аспекты деятельности ОСМД. Содержание и подборка разделов – это последовательные рекомендации, следуя которым совладельцы смогут достичь поставленных целей, - сообщают в ведомстве.

Пособие будет постоянно дополняться с учетом новых и актуальных аспектов деятельности собственников, с целью оказания максимальной помощи в вопросах развития и поддержки ОСМД.