08.02.2017 / 12:13



За сутки на посыпку дорог и тротуаров Мариуполя израсходовали 300 тонн песчано-солевой смеси (ФОТО)











Ситуация на мариупольских дорогах и тротуарах - под контролем! Об этом сообщил начальник МКП «Зеленого строительства» Александр Шульга, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

С утра на расчистку и посыпку песчано-солевой смесью тротуаров вышли 120 человек, всего будет задействовано - 200, - говорится в сообщении.

Для выполнения работ привлекли 16 машин, 5 тракторов и 2 погрузчика.

«За минувшие сутки на посыпку проезжей части и тротуаров израсходовали 300 тон песчано-солевой смеси. Ситуация на дорогах стабильная», - рассказал Александр Шульга.