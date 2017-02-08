08.02.2017 / 11:37



На мариупольской трассе водитель попал в «снежный плен», пытаясь проехать коротким путем (ФОТО)



















За минувшие сутки правоохранители Донетчины трижды оказывали помощь водителям, попавшим в «снежный плен» из-за сложных погодных условий. Об этом сообщает Отдел обеспечения безопасности дорожного движения УПД полиции Донецкой области, передает ilich.in.ua.

Так, на автодороге «Славянск – Донецк – Мариуполь» водитель легкового автомобиля, пытаясь проехать коротким путем, свернул на грунтовую дорогу. Машина застряла в снегу, и выехать самостоятельно уже не могла.

А под Волновахой сотрудники полиции помогли водителю быстро поменять колесо. Благодаря своевременной помощи пассажиры авто не успели замерзнуть в сильный мороз.

Н а автодороге «Григорьевка – Межевая – Красноармейск» муж с женой ожидали помощи около часа, едва не замерзнув – в машине закончился бензин.

В связи с низкой температурой воздуха и осадками в виде снега, правоохранители не рекомендуют участникам дорожного движения выезжать без особой необходимости на дальние расстояния.

Тем, кто не может отказаться от поездки на дальние расстояния, необходимо обратить особое внимание на техническое состояние своего автомобиля. Важно не заправляться на непроверенных АЗС. Следует заранее заправить авто, запастись теплыми вещами, продуктами, зарядить мобильные телефоны. Перед поездкой необходимо сообщить членам семьи, родственникам, друзьям уточненный маршрут следования и время возвращения.

Владельцам дизельных автомобилей необходимо использовать специальное зимнее топливо. Важно проверить заряд аккумуляторной батареи, а также наличие тосола (антифриза) и незамерзающей жидкости в бачке стеклоомывателя.

Если автомобиль сломался, не паникуйте, примите меры к сохранению тепла, экономного расходования имеющихся продовольственных запасов. Для получения помощи обращайтесь по телефону «102».

Уважаемые водители! Не будьте равнодушными к людям, попавшим в беду! Окажите посильную помощь, ведь на их месте может оказаться любой из вас.